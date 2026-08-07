Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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07.08.2026
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06.08.2026 13:50:33
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der angesichts der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse stehende Stahlhändler habe einen etwas stärkeren Ausblick gegeben als erwartet worden sei, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.15%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse