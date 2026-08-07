FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der angesichts der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse stehende Stahlhändler habe einen etwas stärkeren Ausblick gegeben als erwartet worden sei, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx;