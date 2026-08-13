Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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13.08.2026 10:02:20
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.96 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143.719 Aroundtown SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 2.18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312.73 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 68.73 Prozent.
Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 2.36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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