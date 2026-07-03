Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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KlöcknerCo (KlöCo) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlhändler peile für das zweite Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung an, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 5. August. Er geht von einem sechsprozentigen Plus aus. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.42%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.71%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-