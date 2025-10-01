Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die am 5. November erwarteten Zahlen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers dürfte im dritten Quartal am unteren Ende der konzerneigenen Prognose liegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit Abwärtskorrekturen der Ebitda-Konsensschätzung für 2025. Positiv seien die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
6.01 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
5.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp
KGV*:
-
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|16:23
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|12:05
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
