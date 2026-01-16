HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hält die nun konkrete Übernahmeofferte für Klöckner & Co aus den USA für attraktiv. Der von Worthington Steel gebotenen Preis liege mit 11 Euro fast doppelt so hoch wie der eigenständige faire Wert des Stahlhändlers von 6,15 Euro, schrieb Analyst Christian Cohrs am Freitag. Er passte sein Kursziel entsprechend von 6,15 auf 11 Euro an, und stufte die Aktien von "Hold" auf "Sell" ab. Die Offerte stelle auch jene von Swoctem aus dem Jahr 2023 deutlich in den Schatten. Sie ermögliche es Investoren, den wahren Wert des Unternehmens zu realisieren und dabei die Risiken zu umgehen, die bei dem Stahlhändler alleinstehend vorhanden wären./tih/ag;