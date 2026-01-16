Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hält die nun konkrete Übernahmeofferte für Klöckner & Co aus den USA für attraktiv. Der von Worthington Steel gebotenen Preis liege mit 11 Euro fast doppelt so hoch wie der eigenständige faire Wert des Stahlhändlers von 6,15 Euro, schrieb Analyst Christian Cohrs am Freitag. Er passte sein Kursziel entsprechend von 6,15 auf 11 Euro an, und stufte die Aktien von "Hold" auf "Sell" ab. Die Offerte stelle auch jene von Swoctem aus dem Jahr 2023 deutlich in den Schatten. Sie ermögliche es Investoren, den wahren Wert des Unternehmens zu realisieren und dabei die Risiken zu umgehen, die bei dem Stahlhändler alleinstehend vorhanden wären./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Sell
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
10.78 € 		Abst. Kursziel*:
2.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.36%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

