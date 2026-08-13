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13.08.2026 09:11:32

CEWE StiftungCo Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe im saisonal schwächsten Quartal beim Umsatz seine Schätzung übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das von Sonderkosten im Rahmen des Unternehmensumbaus beeinflusste operative Ergebnis (Ebit) sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen. Als klaren Pluspunkt hob er die gute Entwicklung im wichtigen Segment Fotofinishing hervor./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94.70 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.41%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
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