CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe im saisonal schwächsten Quartal beim Umsatz seine Schätzung übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das von Sonderkosten im Rahmen des Unternehmensumbaus beeinflusste operative Ergebnis (Ebit) sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen. Als klaren Pluspunkt hob er die gute Entwicklung im wichtigen Segment Fotofinishing hervor./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94.70 €
|
Abst. Kursziel*:
66.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.41%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
09:28
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07:00
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10.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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31.07.26
|Experten sehen bei CEWE Stiftung-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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24.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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24.07.26
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24.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
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