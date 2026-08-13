AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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13.08.2026 10:02:20
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXA-Aktie Investoren gebracht.
AXA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AXA-Papier letztlich bei 18.53 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das AXA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 539.811 AXA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AXA-Papiers auf 44.73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’145.75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 141.46 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 92.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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