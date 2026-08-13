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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach endgültigen Quartalszahlen von 41 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe sehr stark abgeschnitten, aber betont, dass sich diese Entwicklung wegen voraussichtlich steigender Materialkosten im weiteren Jahresverlauf so nicht fortsetzen dürfte, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag. Er schraubte seine Schätzungen nach oben./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.