INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
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INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach endgültigen Quartalszahlen von 41 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe sehr stark abgeschnitten, aber betont, dass sich diese Entwicklung wegen voraussichtlich steigender Materialkosten im weiteren Jahresverlauf so nicht fortsetzen dürfte, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag. Er schraubte seine Schätzungen nach oben./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.75 €
|
Abst. Kursziel*:
61.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.36%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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