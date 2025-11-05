Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Stahlhändlers werde wohl weiterhin von den anhaltenden Umstrukturierungen belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er glaubt zwar, dass die Auslieferungen etwas gestiegen sind. Der Umsatz dürfte seiner Einschätzung nach jedoch etwas unter niedrigeren Stahlpreisen gelitten haben./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.49 €
|
Abst. Kursziel*:
54.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.08%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
