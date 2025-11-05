Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000

4.90
CHF
0.02
CHF
0.37 %
14:18:22
BRXC
06.11.2025 12:18:44

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

Klöckner
4.90 CHF 0.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Stahlhändlers werde wohl weiterhin von den anhaltenden Umstrukturierungen belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er glaubt zwar, dass die Auslieferungen etwas gestiegen sind. Der Umsatz dürfte seiner Einschätzung nach jedoch etwas unter niedrigeren Stahlpreisen gelitten haben./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Klöckner & Co (KlöCo) Buy
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.49 € 		Abst. Kursziel*:
54.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.08%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

