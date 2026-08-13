SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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13.08.2026 10:02:20
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das SMA Solar-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42.24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.367 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.18 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 12.08.2026 auf 57.10 EUR belief. Damit wäre die Investition 35.18 Prozent mehr wert.
SMA Solar wurde am Markt mit 1.92 Mrd. Euro bewertet. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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