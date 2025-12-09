Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
7.37CHF
0.70CHF
10.54 %
13:05:50
BRXC
09.12.2025 11:17:00
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler sei inzwischen vom US-Geschäft geprägt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich einer im Raum stehenden Übernahme. Kloeckner Metals Europe habe aber im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen positiven operativen Ergebnisbeitrag geliefert./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.79 €
|
Abst. Kursziel*:
9.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.19%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:17
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Klöckner & Co (KlöCo)
|7.37
|10.45%
