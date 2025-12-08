Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts aufkommender Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was eine substanzielle Übernahmeprämie betrifft, denn bislang scheine der Interessent Worthington Steel auf den europäischen und deutschen Vertriebsmärkten keine nennenswerte Präsenz zu haben. Synergien würden sich daher nur im Nordamerika-Geschäft ergeben./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Hold
|
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
6.15 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.40%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
