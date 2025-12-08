Klöckner 6.67 CHF 17.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts aufkommender Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was eine substanzielle Übernahmeprämie betrifft, denn bislang scheine der Interessent Worthington Steel auf den europäischen und deutschen Vertriebsmärkten keine nennenswerte Präsenz zu haben. Synergien würden sich daher nur im Nordamerika-Geschäft ergeben./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



