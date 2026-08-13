NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die durchschnittliche Analystenschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt. Unter dem Strich wertete Dogani die Nachrichten als leicht negativ für den Aktienkurs./rob/bek/tih;