NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 55 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain reduzierte nach den Quartalszahlen des Staplerherstellers seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn. Gleichwohl hätten die Zahlen den Pessimisten keine neue Nahrung gegeben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei das Chance/Risiko-Profil nun attraktiv./ajx/zb;