KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des Gabelstapler-Herstellers ungefähr im Einklang mit den Konsensschätzungen entwickelt haben, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 blieben deshalb weitgehend unverändert./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.35%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
08.10.25
|EQS-News: EcoVadis awards KION Group Platinum rating for sustainability commitment for the first time (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-News: EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement (EQS Group)
|
03.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|KION GROUP-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.09.25