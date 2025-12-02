KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 71 auf 74,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Mit Kion setzen die Experten auf eine Belebung der Investitionen in die Automatisierung der Warenlager./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.10 €
|
Abst. Kursziel*:
13.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.99%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
