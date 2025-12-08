KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Buy
KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray empfahl in seinem Ausblick auf Europas Investitionsgüterbranche für 2026 Knorr-Bremse neu zum Kauf und setzt zudem weiter auf Siemens Energy, Schneider, Kion, Prysmian, Alstom und Sandvik. Er diskutiert in der am Montag vorliegenden Analyse die Auswirkungen des deutschen Konjunkturpakets, die Trendwende für Frühzykliker sowie das Für und Wider des Booms um Künstliche Intelligenz./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.50 €
|
Abst. Kursziel*:
6.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.22%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|61.25
|1.16%
