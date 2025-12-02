Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

60.35
CHF
0.85
CHF
1.43 %
17:21:00
SWX
03.12.2025 21:04:18

KION GROUP Outperform

KION GROUP
60.77 CHF 1.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach der Teilnahme von Managern an einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Finanzvorstand Christian Harm habe sich davon überzeugt gezeigt, dass der Tiefpunkt am Markt überwunden wurde, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Harms Einschätzung sollten die Märkte für Flurförderzeuge und Lagerautomatisierung nach schwankungsreichen Jahren nun wieder ihre langfristigen Wachstumsraten erreichen./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
65.10 € 		Abst. Kursziel*:
1.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.53%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

