NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach der Teilnahme von Managern an einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Finanzvorstand Christian Harm habe sich davon überzeugt gezeigt, dass der Tiefpunkt am Markt überwunden wurde, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Harms Einschätzung sollten die Märkte für Flurförderzeuge und Lagerautomatisierung nach schwankungsreichen Jahren nun wieder ihre langfristigen Wachstumsraten erreichen./rob/tih/mis;