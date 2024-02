NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Sowohl die Umsätze als auch die Auftragseingänge des Gabelstaplerherstellers seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen seien allerdings schwach gewesen und das B2B-Geschäft schrumpfe weiter./ck/gl;