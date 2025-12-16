KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
60.11 CHF -0.82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Aber auch Kion gehörten zu den anhaltenden Gewinnern./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
