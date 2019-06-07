KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
57.36CHF
1.46CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
24.09.2025 10:00:50
KION GROUP Hold
KION GROUP
55.02 CHF 3.73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Hold" belassen. Vergleichsweise höhere Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern in der Branche sei der Profitabilität der Frankfurter laut ihrem Finanzchef zuträglich, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.01%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
16.09.25
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.09.25