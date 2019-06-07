Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 -0.9%  SPI 16’673 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’593 -0.1%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’467 -0.1%  Gold 3’771 0.2%  Bitcoin 89’366 0.8%  Dollar 0.7937 0.3%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zalando-Aktie mit Buy
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Hold
Suche...
200.- Saxo-Deal

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

57.36
CHF
1.46
CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 10:00:50

KION GROUP Hold

KION GROUP
55.02 CHF 3.73%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Hold" belassen. Vergleichsweise höhere Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern in der Branche sei der Profitabilität der Frankfurter laut ihrem Finanzchef zuträglich, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59.50 € 		Abst. Kursziel*:
-9.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.01%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?