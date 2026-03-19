Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Fabian Bürki wird neuer Leiter Privat- und Firmenkunden

Er wechselt per 1. Juni von der Basler Kantonalbank (BKB) zur Hypothekarbank Lenzburg

Bürki sei Nachfolger von Roger Brechbühler, der Ende März wie bereits bekannt aus der Bank ausscheidet, teilte das Institut am Donnerstagabend mit.

Der designierte Bürki ist den Angaben zufolge seit 20 Jahren in der Schweizer Bankbranche tätig und arbeitet derzeit als Leiter Key Clients und stellvertretender Leiter Private Banking bei der BKB. Davor habe er für die frühere Credit Suisse unter anderem als Leiter Private Banking Nordwestschweiz gearbeitet.

ys/ls

Lenzburg (awp)