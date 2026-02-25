Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

51.00
CHF
-5.00
CHF
-8.93 %
16:27:16
SWX
26.02.2026 15:19:05

KION GROUP Buy

KION GROUP
51.85 CHF -10.94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im vierten Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke aber zu vorsichtig. Für das operative Ergebnis (Ebit) liege dieser 6 Prozent unter den Erwartungen. In einer davon ausgelösten Kursschwäche sieht der Experte aber eine Kaufgelegenheit. Er geht davon aus, dass sich das deutsche Finanzpaket 2026 stärker auswirken wird als vom Unternehmen angenommen./rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.90 € 		Abst. Kursziel*:
38.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.08%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

