KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im vierten Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke aber zu vorsichtig. Für das operative Ergebnis (Ebit) liege dieser 6 Prozent unter den Erwartungen. In einer davon ausgelösten Kursschwäche sieht der Experte aber eine Kaufgelegenheit. Er geht davon aus, dass sich das deutsche Finanzpaket 2026 stärker auswirken wird als vom Unternehmen angenommen./rob/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.90 €
|
Abst. Kursziel*:
38.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.08%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
10:54
|Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht (AWP)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07:27
|Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft (AWP)
|
06:53
|EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake (EQS Group)
|
06:53
|EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang (EQS Group)
|
25.02.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX legt zu (finanzen.ch)