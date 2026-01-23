Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

60.55
CHF
1.20
CHF
2.02 %
14:07:30
SWX
23.01.2026 12:05:05

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Lagerbewirtschaftungsausrüsters dürfte sich im vierten Quartal weiter verbessert haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde aber wohl allein vom Bereich IT & Services getragen werden./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.15 € 		Abst. Kursziel*:
12.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.28%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse