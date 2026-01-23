KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
60.55CHF
1.20CHF
2.02 %
14:07:30
SWX
23.01.2026 12:05:05
KION GROUP Buy
KION GROUP
60.68 CHF 0.88%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Lagerbewirtschaftungsausrüsters dürfte sich im vierten Quartal weiter verbessert haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde aber wohl allein vom Bereich IT & Services getragen werden./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.15 €
|
Abst. Kursziel*:
12.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
