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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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Kennzahlen voraus 18.03.2026 10:49:00

Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Nemetschek SE.

Nemetschek
63.38 CHF 0.65%
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Nemetschek SE wird am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,549 EUR je Aktie gegenüber 0,450 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 323,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 290,9 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 995,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Nemetschek Group

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