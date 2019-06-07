KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
57.36CHF
1.46CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
24.10.2025 13:30:27
KION GROUP Buy
KION GROUP
49.81 CHF -4.28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
56.60 €
Abst. Kursziel*:
14.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
56.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.44%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse