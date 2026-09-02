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Kering Aktie 21591 / FR0000121485

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02.09.2026
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03.09.2026 06:20:34

Kering Underweight

Kering
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zum aktuellen Geschäft und der derzeitigen Nachfrage nach den Marken habe es keine Kommentare gegeben, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Luxuskonzern in London. Im Fokus habe vielmehr der Umbruch unter dem neuen Chef Luca De Meo gestanden. Die neue Strategie stecke noch in den Kinderschuhen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
248.45 € 		Abst. Kursziel*:
-5.41%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
249.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.68%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
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