FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 280 auf 295 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander, dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen. Besser als andere Segmente dürfte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli mit höherpreisiger Konfektionsware sowie Burberry mit einer Trendumkehr zum Besseren./rob/bek/gl;