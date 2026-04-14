Kering 230.46 CHF -1.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Entscheidend werde, wie viele neue Belege für Fortschritte der Marke Gucci der Luxuskonzern den Anlegern bieten könne, schrieb James Grzinic am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.