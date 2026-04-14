Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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16.04.2026 08:55:01
Kering Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Entscheidend werde, wie viele neue Belege für Fortschritte der Marke Gucci der Luxuskonzern den Anlegern bieten könne, schrieb James Grzinic am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
245.25 €
|
Abst. Kursziel*:
14.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
250.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.89%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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