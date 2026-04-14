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Kering Aktie 21591 / FR0000121485

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15.04.2026 08:05:04

Kering Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Chiara Battistini 		KGV*:
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