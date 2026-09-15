CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kering-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 255.35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.392 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (238.00 EUR), wäre das Investment nun 93.21 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 93.21 EUR, was einer negativen Performance von 6.79 Prozent entspricht.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch