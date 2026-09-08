CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Kering-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 162.81 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 61.422 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’827.30 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 07.09.2026 auf 241.40 EUR belief. Damit wäre die Investition 48.27 Prozent mehr wert.

Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30.07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch