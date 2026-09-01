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Kering Aktie 21591 / FR0000121485

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Frühe Anlage 01.09.2026 10:02:33

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kering-Aktien verlieren können.

Kering
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Heute vor 5 Jahren wurden Kering-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 688.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.453 Kering-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Kering-Aktie auf 254.05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369.15 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 63.08 Prozent.

Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 31.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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