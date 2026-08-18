CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Kering-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Kering-Aktie an diesem Tag 210.25 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 47.562 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 257.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’228.30 EUR wert. Mit einer Performance von +22.28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Kering belief sich zuletzt auf 32.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch