Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’258 0.2%  SPI 20’045 0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’119 0.2%  Euro 0.9250 0.3%  EStoxx50 6’281 0.2%  Gold 4’060 -1.3%  Bitcoin 50’919 -1.3%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 78.5 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

230.09
CHF
0.71
CHF
0.31 %
13:55:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 11:58:17

Kering Hold

Kering
230.08 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Kering sieht der Experte kritischer als die Konkurrenz. Die Fortschritte der Marke Gucci zögen sich hin, außerdem dürfte die Marge unter der langsameren Umsatzerholung leiden./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
249.15 € 		Abst. Kursziel*:
12.38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
249.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kering

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Kering 231.11 0.76% Kering