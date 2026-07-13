Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Kering sieht der Experte kritischer als die Konkurrenz. Die Fortschritte der Marke Gucci zögen sich hin, außerdem dürfte die Marge unter der langsameren Umsatzerholung leiden./niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
249.15 €
|
Abst. Kursziel*:
12.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
249.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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