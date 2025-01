FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Mit Kooperationen für seine Liegenschaften in Metropolen schaffe der Luxusgüterkonzern finanziellen Spielraum in der Bilanz, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bilanz hätten Investoren zuletzt Sorgen gehegt nach Käufen von Liegenschaften und Luxusmarken in den vergangenen Jahren./bek/la;