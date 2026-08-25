Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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25.08.2026 10:02:17
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Kering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kering-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Kering-Papier an diesem Tag 487.60 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 0.205 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 255.75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 52.45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.55 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kering belief sich zuletzt auf 31.18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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