CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Kering-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Kering-Anteile an diesem Tag 460.45 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 2.172 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 496.58 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 21.09.2026 auf 228.65 EUR belief. Damit wäre die Investition 50.34 Prozent weniger wert.

Kering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch