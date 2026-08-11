Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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11.08.2026 10:02:37
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Kering-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Kering-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 159.19 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.282 Kering-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 283.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’780.31 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.03 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 35.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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