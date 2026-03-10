Kering Aktie 21591 / FR0000121485
231.13CHF
-2.65CHF
-1.13 %
09:04:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 07:25:18
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. In einem Gespräch mit dem Konzernchef Luca de Meo habe dieser sich stolz gezeigt, den Luxusgüterkonzern zu führen, schrieb Chiara Battistini am Mittwochabend. Er glaube an die Kraft im Hause und habe eine Passion für dessen Marken./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Underweight
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
259.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.34%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
257.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.86%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
|
03.03.26
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Februar 2026: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein (finanzen.net)
|
24.02.26
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Kering-Aktie nimmt ab: Gucci bereitet weiterhin Sorgen - Warten auf Strategieplan im April (AWP)
|
10.02.26