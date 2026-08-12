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12.08.2026 09:19:21

K+S Underperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerherstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege 20 Prozent über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahresprognose sieht er indes auf Höhe des Marktkonsenses./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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