K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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22.09.2026 10:02:21
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen K+S-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das K+S-Papier bei 17.98 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die K+S-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.562 K+S-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.60 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 21.09.2026 auf 16.11 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10.40 Prozent.
K+S war somit zuletzt am Markt 2.93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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