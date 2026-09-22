MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das K+S-Papier bei 17.98 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die K+S-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.562 K+S-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.60 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 21.09.2026 auf 16.11 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10.40 Prozent.

K+S war somit zuletzt am Markt 2.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch