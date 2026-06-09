K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro je Aktie belassen. Der Düngerkonzern habe erfolgreich Wandelanleihen zur Finanzierung der Qemetica-Salt-Akquisition platziert, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch. Er sprach von einem geschickten Zug. Vorteilhafte Konditionen sicherten einen signifikanten Zinsvorteil gegenüber einer klassischen Anleihe./rob/ajx/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Halten
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
13.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
13.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
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