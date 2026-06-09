K+S 12.15 CHF -0.86% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro je Aktie belassen. Der Düngerkonzern habe erfolgreich Wandelanleihen zur Finanzierung der Qemetica-Salt-Akquisition platziert, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch. Er sprach von einem geschickten Zug. Vorteilhafte Konditionen sicherten einen signifikanten Zinsvorteil gegenüber einer klassischen Anleihe./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.