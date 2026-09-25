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MDAX im Fokus 25.09.2026 15:58:16

MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

TUI
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Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.08 Prozent auf 31’115.80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348.816 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.695 Prozent auf 30’996.43 Punkte an der Kurstafel, nach 30’782.60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’218.05 Punkte, das Tagestief hingegen 30’912.10 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0.468 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’267.44 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 31’972.64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 30’034.59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.439 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 10.02 Prozent auf 19.88 EUR), Nordex (+ 4.20 Prozent auf 40.16 EUR), thyssenkrupp (+ 3.24 Prozent auf 15.15 EUR), TUI (+ 2.30 Prozent auf 6.57 EUR) und Salzgitter (+ 2.22 Prozent auf 52.85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen flatexDEGIRO (-4.85 Prozent auf 28.66 EUR), IONOS (-1.48 Prozent auf 34.70 EUR), K+S (-0.89 Prozent auf 15.58 EUR), Sartorius vz (-0.87 Prozent auf 263.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.80 Prozent auf 68.10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Evonik-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3’276’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39.852 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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