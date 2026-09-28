US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisenmarkt
|
28.09.2026 07:57:37
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Der US-Dollar zeigt sich auch zu Beginn der neuen Woche robust.
Zum Franken hat die US-Valuta mit 0,8300 beim jüngste Anstieg eine weitere Wegmarke erreicht. Letztmals musste im Mai 2025 mehr für ein Dollar bezahlt werden. Das Währungspaar Euro/Franken liegt mit 0,9451 etwas über dem Niveau vom Freitagabend, zeigt sich aber insgesamt relativ stabil.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die Commerzbank streicht in einer Markteinschätzung die derzeit geringe Volatilität an den Devisenmärkten hervor. Zusammen mit den hohen Zinserwartungen sei dies Ausdruck einer geringeren Unsicherheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der wichtigsten Notenbanken. Dies erscheine plausibel, da sich die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts nach beinahe sieben Monaten Dauer besser abschätzen liessen als zu Beginn. Die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Folgen habe spürbar nachgelassen.
Die Bank mahnt dennoch zur Vorsicht. Die ambitionierten Zinserwartungen und die niedrigen Volatilitäten im Devisenhandel signalisierten, dass die Märkte kaum mit grösseren geldpolitischen Überraschungen rechne. Diese Kombination erhöhe jedoch das Risiko schmerzhafter Marktkorrekturen.
awp-robot/cf/ys
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.5950
|0.2780
|0.18
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9446
|
0.12
|Türkische Lira
|
58.9711
|
-0.20
|Baht
|
40.4527
|
0.38
|Bitcoin - US Dollar
|
83084.8286
|
-1.62
|Real
|
6.2368
|
-0.38
|US-Dollar
|
0.8307
|
0.22
|Zloty
|
4.6327
|
-0.04
|Euro - US Dollar
|
1.1374
|
-0.10
|Ripple - US Dollar
|
1.4814
|
-2.20
|Forint
|
388.5866
|
0.32
|Bitcoin - Euro
|
73030.7335
|
-1.61
|Ripple
|
0.8129
|
2.41
|Rubel
|
101.3725
|
-0.16
Börse aktuell - Live TickerSMI mit höherem Handelsstart -- DAX beginnt wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt startet am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt eröffnet dagegen kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.