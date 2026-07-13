K+S 12.64 CHF 4.50% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Montag an jüngste Gespräche mit den Kasselern und bessere Preisentwicklungen an. Im Fokus beim Quartalsbericht Mitte August stünden zudem Updates bezüglich des jüngst übernommenen Salzgeschäfts von Qemetica./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:43 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.