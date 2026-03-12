K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
16.57CHF
0.86CHF
5.47 %
12:21:59
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.03.2026 11:35:10
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens übertroffen und seine weitgehend erfüllt. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien ein wichtiger Faktor./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
18.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-45.56%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
18.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-45.74%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|K+S Sell
|UBS AG
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|16.55
|5.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
FedEx Buy
|11:43
|
Deutsche Bank AG
Assicurazioni Generali Hold
|11:40
|
UBS AG
Zalando Buy
|11:39
|
Deutsche Bank AG
Brenntag Hold
|11:36
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|11:35
|
UBS AG
Lufthansa Buy