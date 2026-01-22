K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
12.36CHF
-0.09CHF
-0.72 %
22.01.2026
SWX
23.01.2026 06:40:09
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die jüngsten Entwicklungen am Kali-Markt sowie Gespräche mit dem Management an. Die Ergebnisse des vierten Quartals erwartet sie ohne größere Überraschungen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
12.70 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
13.82 €
Abst. Kursziel*:
-8.10%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
13.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.03%
Analyst Name::
Angelina Glazova
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
21.01.26
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
20.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
20.01.26
|MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
20.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
19.01.26