K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro passte seine operativen Ergebnisschätzungen am Montag an die gestiegenen Kali-Preise an. An seiner Einschätzung des Düngemittelherstellers ändert sich in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal aber grundsätzlich nichts. Auch für das Geschäftsjahr 2026 bleibt er nach eigener Aussage etwas unter dem Konsens./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
14.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-29.63%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
14.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29.82%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
