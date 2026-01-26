Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

12.81
CHF
0.12
CHF
0.95 %
26.01.2026
SWX
27.01.2026 06:42:26

K+S Underperform

K+S
13.06 CHF 0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro passte seine operativen Ergebnisschätzungen am Montag an die gestiegenen Kali-Preise an. An seiner Einschätzung des Düngemittelherstellers ändert sich in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal aber grundsätzlich nichts. Auch für das Geschäftsjahr 2026 bleibt er nach eigener Aussage etwas unter dem Konsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Underperform
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
14.21 € 		Abst. Kursziel*:
-29.63%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
14.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.82%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

