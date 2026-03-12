EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG

EQS Preliminary announcement financial reports: K+S Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG



12.03.2026 / 18:15 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.









Report Type: Payment report



Language: German

Date of disclosure: June 30, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: June 30, 2026

Address:

K+S Aktiengesellschaft hereby announces that the following payment reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: June 30, 2026Address: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html Language: EnglishDate of disclosure: June 30, 2026Address: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html

12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News