12.03.2026 18:15:03
EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG
|
EQS Preliminary announcement financial reports: K+S Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
K+S Aktiengesellschaft hereby announces that the following payment reports shall be disclosed:
Report Type: Payment report
Language: German
Date of disclosure: June 30, 2026
Address: https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/publikationen/geschaeftsbericht/index.html
Language: English
Date of disclosure: June 30, 2026
Address: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/annual-report/index.html
12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Germany
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|End of News
|EQS News Service
|
2290422 12.03.2026 CET/CEST
|09:15
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
